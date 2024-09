"Goldig": König Charles III. begeistert die Fans mit Selfie

König Charles III. (75) posiert gemeinsam mit den Sportlerinnen der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft für ein Selfie – und die Fans feiern es! Am Mittwoch besuchten die Sportlerinnen den Monarchen im Buckingham Palace. Dabei kam es zu dem herzerwärmenden Schnappschuss: Sowohl die Sportlerinnen als auch der Regent grinsen auf dem Selbstporträt über beide Ohren. "Das ist einfach das beste [Selfie] aller Zeiten" oder "Das ist goldig", schreiben die Fans begeistert unter den Beitrag.

Bei der Audienz kam es zu einem ergreifenden Moment, als Charles sich entgegen dem königlichen Protokoll von den Spielerinnen der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft umarmen ließ. Die Sportlerin Ayesha Leti-I'iga lief spontan auf den Monarchen zu und drückte ihn. Entspannt erwiderte Charles: "Umarmung? Warum nicht!" und ließ sich sogleich von weiteren Spielerinnen knuddeln. Nach der herzlichen Begrüßung zeigte sich König Charles sichtlich erfreut und meinte, es sei ihm eine Freude gewesen, die Sportlerinnen kennenzulernen und von den meisten so herzlich gedrückt zu werden. Er beschrieb die Umarmung sogar als "sehr heilsam". Neben den warmen Gesten bekundete der Monarch zudem sein Beileid zum Tod des Maori-Königs Tuheitia, woraufhin die Rugby-Spielerinnen ein Waiata, ein traditionelles neuseeländisches Willkommenslied, vortrugen.

Anfang des Jahres machte Charles seine Krebsdiagnose publik. Während er sich in den darauffolgenden Wochen verstärkt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nimmt er jetzt erneut regelmäßig Termine wahr. So empfängt er nicht nur fleißig Gäste, sondern absolviert auch öffentliche Auftritte wieder verstärkt. Erst vor wenigen Wochen stattete der zweifache Vater unter anderem der Ehrengarde der Balaklava Company des Royal Regiment of Scotland einen Besuch ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und eine neuseeländische Rugby-Spielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige