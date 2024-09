"Licht aus": Pietro Lombardi wagt sich bald in neue TV-Show

Pietro Lombardi (32) will sich anscheinend ein neues Standbein aufbauen. Der Musiker wurde durch seinen DSDS-Sieg bekannt und bereichert seit einigen Jahren die Jury der Castingshow. Nun wagt sich der Sänger aber in neue Gefilde: Wie der offizielle Instagram-Account des Streamingdienstes Prime Video nun bekannt gibt, wird sich Pietro gemeinsam mit sieben anderen Promis dem TV-Experiment "Licht aus" stellen. Und lange müssen die Fans nicht darauf warten, den "Phänomenal"-Interpreten in seiner ersten Show abseits von DSDS zu sehen – die Sendung läuft bereits ab dem 31. Oktober!

Doch der dreifache Papa muss sich nicht alleine in der Dunkelheit behaupten: Neben ihm stellen sich auch die Moderatoren Jeannine Michaelsen (42) und Jochen Schropp (45) sowie die Stand-up-Comedians Negah Amiri (31) und Timur Turga der Herausforderung. Zudem sind Luna Schweiger (27) und Gloria Burkandt (25), die Töchter von Til Schweiger (60) und Markus Söder (57), ebenso wie Schauspieler Gedeon Burkhard (55) mit am Start. Moderiert wird das TV-Abenteuer von Steven Gätjen (51).

Doch worum geht es überhaupt? Wie Prime Video bereits im Februar ankündigte, müssen die acht Stars 120 Stunden in absoluter Dunkelheit verbringen. Doch das ist noch nicht alles: In der Finsternis müssen sie zahlreiche Aufgaben lösen und können sich außerdem durch gewonnene Spiele Privilegien wie einen Aufenthalt im sogenannten Lichtraum erspielen. Dass sich auch Pietro der Herausforderung stellt, dürfte für viele Fans aber keine allzu große Überraschung sein: Schon im März kündigte der TV-Star an, sein Handy für eine Woche abgeben zu müssen. Bild behauptete daraufhin, dass er ein Teil des neuen Formats sein wird.

Getty Images Gedeon Burkhard, Schauspieler

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

