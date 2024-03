Ist das der Grund für Pietro Lombardis Social-Media-Pause?

Pietro Lombardi (31) brauchte eine Pause. Der Sänger kündigte kürzlich an, sein Handy für eine Woche abgeben zu müssen. Nähere Infos verriet er bisher nicht, doch Bild meint zu wissen, was der Grund für die kleine Auszeit gewesen ist: Eine neue Realityshow! Und die hat es scheinbar in sich: Wie die Zeitung berichtet, nehmen acht Promis an dem TV-Experiment "LichtAus" teil. Dabei werden die Kandidaten in Räume ohne Licht gesperrt und müssen 120 Stunden in der Dunkelheit ausharren. Neben Pietro sollen sich außerdem auch Til Schweigers (60) Tochter Luna (27), der Moderator Jochen Schropp (45), der Schauspieler Gedeon Burkhard (54) und die Tochter von Markus Söder (57), Gloria-Sophie Burkandt (25), der Herausforderung stellen.

Ende Februar hatte Pietro auf Instagram überraschend eine Auszeit angekündigt: "Wenn dieser Text hier gepostet wird, musste ich mein Handy leider abgeben. Ich hatte so viel im Kopf, dass ich in letzter Zeit viel zu wenig aktiv war und ihr deutlich mehr verdient hättet – das werde ich ändern." Warum der Musiker sein Handy abgeben musste, verriet er nicht, deutete aber an, sich einer neuen Aufgabe stellen zu müssen, die sieben Tage dauern soll.

Seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) konnte die Rückkehr des DSDS-Jurors anscheinend kaum abwarten: Sie hinterließ ihrem Partner süße Liebeserklärungen, wie der Sänger in einem Video auf Instagram zeigte: Auf den Rückseiten einiger Pärchen-Pics hatte sie süße Botschaften hinterlassen. Unter anderem stand dort: "Danke, dass du mir Sicherheit und Liebe schenkst", "Mit dir habe ich mein 'Für immer' gefunden" und "Ich liebe jeden Moment mit dir". Pietro war von der süßen Geste sichtlich gerührt. "Ich liebe dich. Ich komme nach Hause, nach sieben Tagen ohne Handy, und schaut es euch selbst an – ihr habt mir echt gefehlt", kommentierte er den niedlichen Clip.

Anzeige

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de