Anna Adamyan ärgert sich über Frage nach weiterem Nachwuchs

Anna Adamyan (28) wurde vor rund einem Jahr zum ersten Mal Mama. Zuvor versuchte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin mehrmals vergeblich, schwanger zu werden. Und offenbar wird sie nach wie vor gefragt, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könne. Diesen Fragestellern macht Anna auf ihrem Instagram-Account nun eine Ansage: "Ich weiß ehrlich nicht, warum so viele glauben, dass Fragen nach einem weiteren Kind völlig okay sind, obwohl wir doch schon längst festgestellt haben, dass wir nach Schwangerschaften und dem Kinderwunsch beziehungsweise Familienplanung überhaupt nicht fragen?"

Anna findet die Frage total übergriffig und fügt hinzu: "Zumindest nicht, wenn wir einander kaum kennen und so weder in der Position noch der Lage sind, die Auswirkungen solcher Fragen bei unserem Gegenüber einzuschätzen?" Auch wenn sie aufgrund ihrer Vorgeschichte verstehen könne, warum sich andere dafür interessieren, stellt das Model klar: "Ob man noch ein Kind möchte oder bekommen kann, das ist so persönlich und oft so ein verdammt sensibles Thema."

Anna ist stolze Mama des kleinen Levi, der mittlerweile schon ein Jahr alt ist. "Happy Birthday, großes Wunder. Im August 2017 waren wir das erste Mal in einer Kinderwunschklinik – heute, am 10. August 2024, feiern wir deinen ersten Geburtstag", schwärmte Anna im August im Netz und teilte dazu einen Zusammenschnitt aus mehreren Momenten seines ersten Lebensjahres.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi

