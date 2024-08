Emotionaler Tag: Anna Adamyans Sohn hat ersten Geburtstag

Anna Adamyan (28) feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes. Jahrelang kämpfte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin für ihren Kinderwunsch und ist nun umso glücklicher, dass Sohn Levi in ihrem Leben ist. "Happy Birthday, großes Wunder. 2017 im August waren wir das erste Mal in einer Kinderwunschklinik – heute, am 10. August 2024, feiern wir deinen ersten Geburtstag", schreibt Anna zu einem Zusammenschnitt aus den Momenten seines ersten Lebensjahres.

In ihrem Geburtstagspost kommt Anna aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Das vergangene Jahr war eine absolute Achterbahnfahrt mit einigen Höhen, aber natürlich auch Tiefen – dabei ist jeder Moment ein wertvoller Moment für uns, denn du warst Teil davon!", erinnert sich die Influencerin zurück und bezeichnet den kleinen Levi als ihr größtes Geschenk.

Die Influencerin, die ihre Karriere als Model gestartet hat, teilt häufig Einblicke in ihr Leben als junge Mutter und Ehefrau. Sie und ihr Mann Sargis, der beim 1. FC Köln unter Vertrag steht, bilden ein echtes Traumpaar und sind seit zehn Jahren zusammen. Die Kinderwunschreise war für das junge Paar sehr nervenaufreibend – Anna musste immer wieder Rückschläge verkraften und erlitt mehrere Fehlgeburten.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Annas Geburtstagspost? Toll, er ist wirklich rührend! Ein bisschen übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de