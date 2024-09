Bandelt Sam Asghari etwa mit dieser mysteriösen Blondine an?

Ist Sam Asghari (30) wieder in festen Händen? Wie neueste Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen, hat der Schauspieler eine neue Blondine an seiner Seite. Mit Sams Hund im Schlepptau genießen er und seine Begleitung einen Ausflug im Hundepark in West Hollywood. Es macht ganz den Anschein, als wäre es nicht das erste Date der beiden – es scheint, als pflegen sie bereits ein sehr vertrautes Verhalten miteinander. Während eines Spaziergangs legt der "Holiday Twist"-Darsteller seinen Arm auf die Schulter der Frau und sogar einen Klaps auf den Hintern soll er ihr gegeben haben. Küsse sollen die zwei jedoch nicht ausgetauscht haben. Um wen es sich bei der mysteriösen Dame an Sams Seite handelt, ist bisher nicht bekannt.

Um seine Ex-Frau Britney Spears (42) wird es sich aber womöglich nicht handeln. Sam und die "Toxic"-Interpretin gingen von 2016 bis 2023 gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie sich Ende November 2021 verlobten und im Juni 2022 geheiratet hatten, gaben sie im August 2023 nach nur 14 Monaten Ehe ihre Trennung bekannt. Im vergangenen Frühjahr machten sie das Aus endgültig und ließen sich scheiden. Für die Sängerin hat der 30-Jährige aber dennoch fast nur positive Worte. "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen", erklärte er gegenüber E! News. Sam sei "dankbar für all die tollen Erfahrungen" mit Britney.

Außerdem hieß es zwischenzeitlich, dass die 42-Jährige mit einem neuen Mann anbandelt – und zwar mit ihrem Haushälter Paul Soliz. Doch auch dieses Techtelmechtel hielt nicht lange. Im Juli veröffentlichte Britney einen Social-Media-Beitrag – der mittlerweile wieder gelöscht ist – mit den Worten: "Ich werde nie mehr mit einem anderen Mann zusammen sein, solange ich lebe." Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, habe der Popstar das Verhältnis beendet, da Paul eine kriminelle Vergangenheit habe und ein schlechter Einfluss sei. Das habe sie auch zum Schutz ihrer zwei Söhne gemacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige