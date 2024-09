"Beauty & The Nerd"-Babu findet Kim Virginia Hartung "fake"

Bei Beauty & The Nerd zoffen sich Babu und Kim Virginia (29) immer wieder miteinander. In der fünften Folge werfen Teilnehmer Salvatore und Babu der Dschungelcamp-Bekanntheit vor, sie zeige nicht die "echte Kim". Im Promiflash-Interview erklärt Kosmetikerin Babu ihre Sichtweise auf ihre Konkurrentin: "Ich denke, Kim verstellt sich im TV komplett und macht einfach alles für Sendezeit." Das sei einerseits verständlich, denn Fernsehen ist der Hauptjob der Dubai-Auswanderin. "Anderseits ist es schwach, wenn man sie sieht, dass der Mensch eigentlich ein sehr gebrochener, sehr weicher Mensch ist und dann so auf hart macht", stichelt Babu.

Das habe sich bei "Beauty & The Nerd" immer wieder gezeigt, indem Kim verbal auf Babu losgegangen sei. Im exklusiven Gespräch mit Promiflash holt die Oberhausenerin nun zum Gegenschlag aus. "Da war ich komplett entsetzt von ihr. Deswegen kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, dass Kim komplett fake ist", wettert sie.

Doch warum artete der Streit zwischen den beiden Ladys aus? In der aktuellen Folge bekamen alle Kandidaten eine emotionale Videobotschaft von ihren Liebsten. Kims Mutter Silke wünschte sich darin, dass ihre Tochter auch ihre empathische und hilfsbereite Seite zeigen würde. Salvatore fragte daraufhin: "Ich glaube echt, dass du eine liebevolle Frau bist. Warum zeigst du uns das nicht?" Kim reagierte, indem sie ihr polarisierendes Verhalten in TV-Shows rechtfertigte, was Babu und Salvatore trotzdem nicht verstehen konnten.

