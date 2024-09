Emotionale Videogrüße für die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Es ist Halbfinalzeit bei Beauty & The Nerd! Kurz bevor die Staffel endet, gib es noch eine emotionale Überraschung für die verbliebenen Kandidaten – und zwar herzliche Nachrichten ihrer Freunde, Familien und Liebsten. Direkt beim ersten Video kommen Nerd Collin die Tränen und er merkt sichtlich gerührt an: "Wenn ich meine Mutter so entspannt höre, weiß ich, dass alles gut ist. Das ist für mich ein ganz tolles Gefühl." Auch Joelles Mama, Schwester und beste Freundin berühren den Anime-Fan sehr: "Es gibt mir sehr viel Kraft, war schön zu sehen." Sowohl Kilian als auch Babu und Sam bekommen ebenfalls süße Botschaften und wässrige Augen. Bei Shelly Schmidt kullern sogar die Tränen. Auch Sonnyboy Salvatore Vassallo und lässt wegen des Clips seiner Angehörigen seinen Gefühlen freien Lauf.

Die letzte Videobotschaft geht an Kim Virginia Hartung (29). Sie bekommt eine Message ihrer Mama Silke. Diese wünscht sich von ihrer Tochter, dass sie ihre "liebevolle, empathische und hilfsbereite Seite zeigt." Salvo nehmen die Worte von Kims Mutter mit und er wendet sich an die Ex Dschungelcamp-Kandidatin: "Ich glaube auch, dass du eine liebevolle Frau bist. Wieso zeigst du uns das nicht? Was soll das? Ich streite mich nicht gerne mit dir." Gegenüber der Kamera erklärt er zudem: "Es tut mir weh, wenn ich eine Mutter sehe, die auch meine Mutter sein könnte, und sie sagt, dass sie sich die 'echte Kim' wünscht. Aber sie wird hier etwas ganz anderes sehen und das tut mir richtig leid, da könnte ich auch heulen." Kim entgegnet wiederum mit verheultem Gesicht: "Ich will Menschen eigentlich immer ein gutes Gefühl geben. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer zu drüber, zu laut, obwohl das eigentlich nur zeigt, dass ich happy bin."

Die liebevolle Seite, von der Kims Mutter spricht, blieb Salvatore während der gemeinsamen Zeit in der Show eher verborgen. Zwischen ihm und der 29-Jährige krachte es ordentlich – und das wegen einer Kleinigkeit: Er und der Realitystar stritten um das Kingsize-Bett. "Du wirst das nicht haben, weil ich das nehme!", wetterte Salvo gegen Kim und bekam unter anderem ein genervtes: "Du bist auf jeden Fall die größere Prinzessin, das passt zu dir!", zurück.

