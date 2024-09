Darum weint Salvatore bei "Beauty & The Nerd"-Videobotschaft

In der fünften Folge von Beauty & The Nerd wurde es richtig emotional: Alle Kandidaten bekamen eine Videobotschaft von ihren Liebsten. Bei Salvatore flossen direkt nach wenigen Sekunden die Tränen. Im Promiflash-Interview erklärt der Temptation Island-Star, wie es zu seinem Gefühlsausbruch kam: "Bei der Videobotschaft wurde ich extrem emotional, da mein Papa zum ersten Mal freiwillig vor die Kamera getreten ist."

Hinter Salvos Tränen steckt jedoch noch ein weiterer Grund, wie er gegenüber Promiflash zugibt: "Außerdem ist mein Papa leider schwer krank und pflegebedürftig. Er hatte Geburtstag und ich konnte nicht bei ihm sein." Der Ex von Christina Dimitriou (32) wisse, dass sein Papa ihn gerne an seinem Ehrentag gesehen hätte: "Das ist meinem Vater persönlich immer sehr wichtig, dass wir alle als Familie an seinem Geburtstag zusammen sind und gemeinsam feiern und essen."

Salvo ist jedoch nicht der Einzige, der bei den Videobotschaften sehr emotional wurde. Als Kim Virginia (29) ihre Mama Silke sah, kullerten auch bei der Dschungelcamp-Bekanntheit ein paar Tränen über das Gesicht: "Wenn ich meine Mama sehe, dann denke ich einfach immer, hoffentlich mache ich sie stolz. Sie hat mir beigebracht, dass ich immer so sein soll, wie ich bin, und auf alle Hater scheißen soll. Sie bedeutet mir wirklich alles."

Anzeige Anzeige

ActionPress Salvatore Vassallo, Ex-"Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige