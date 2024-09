Haben "Princess Charming"-Finalistin Maike und Lea Kontakt?

Wie steht es um die Princess Charming-Finalistin Maike und Princess Lea Hoppenworth nach der Show? Das fragen sich wohl so einige Fans des queeren Kuppelformats. Denn obwohl es in der Sendung zwischen den beiden Frauen ordentlich gefunkt hatte, und sie darüber hinaus eine gemeinsame Vergangenheit teilen, entschied sich Lea, allein aus der Show zu scheiden. Sendungsfans, die gespannt auf ein Happy End für die beiden hofften, müssen jetzt jedoch stark sein. Auf die Frage, ob die beiden nach den Dreharbeiten noch in Kontakt stehen, antwortete Maike in ihrer Instagram-Story nämlich mit einem kurzen und knappen "Nein."

Weitere Fragen des Q&A auf ihrem Social-Media-Profil drehten sich auch um Maikes Liebesleben nach der Show. Die brennende Frage ihrer Follower, ob die Berlinerin denn nach der Sendung eine neue Liebe gefunden habe, konnte sie ebenfalls schnell aus der Welt schaffen. Die 28-Jährige stellte klar, dass sie derzeit als Single durchs Leben gehe und bisher keine neue Beziehung eingegangen sei.

Trotz der verpassten Gelegenheit, die große Liebe zu finden, hat Maike in der Show jedoch wertvolle Freundschaften geknüpft. Die Berlinerin und ihre Mitstreiterinnen Marlen, Sarah und Laura sind offenbar mittlerweile Besties. Letztere zelebrierte in einem rührenden Instagram-Clip die entstandenen Bande. "Das Quartett, das die Welt und mein Herz brauchte", schrieb Laura unter den herzergreifenden Zusammenschnitt, in dem sich die Freundinnen immer wieder umarmen und vor Freude lachen. Maike, Marlen, Sarah und Laura haben also etwas ganz Besonderes aus der Teilnahme an "Princess Charming" mitgenommen.

Instagram / helloimmaike "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike, Mai 2024

Instagram / helloimmaike Maike, Marlen, Sarah und Laura, "Princess Charming"-Kandidatinnen

