"Princess Charming"-Finalistin Maike hat eine neue Freundin

Die ehemalige Princess Charming-Kanditatin Maike schwebt wohl wieder auf Wolke sieben! In einem niedlichen Video auf ihrem Instagram-Kanal sieht man sie, wie sie mit ihrer neuen Partnerin an der viralen Snack-Challenge "Meine Favoriten raten" teilnimmt. Die beiden haben sich eine bunte Auswahl an Leckereien ausgesucht und scheinen damit den Geschmack der jeweils anderen ziemlich perfekt zu treffen. Maikes Freundin bleibt zwar vorerst im Verborgenen – dafür strahlt die Berlinerin selbst umso mehr in die Kamera.

Ihre Follower sind jetzt schon ganz hingerissen von den beiden Turteltäubchen. "Bisschen sehr süß", schreibt eine Nutzerin begeistert. "Sehr süß, bitte mehr von euch zwei", wünscht sich eine andere. Jemand anderes stellt fest: "Dauergrinsen am Start, ey". Dass Maike ein echter Herzensmensch ist, hatte sie schon in der Show bewiesen, als sie um das Herz von Princess Lea Hoppenworth kämpfte. Auch wenn es am Ende für die ganz große Liebe nicht reichte, hat Maike in der queeren Kuppelshow immerhin enge Freundschaften geschlossen. Die Brünette und ihre Ex-Mitstreiterinnen Marlen, Sarah und Laura sind mittlerweile offenbar die besten Freundinnen.

Maike war in ihrer Staffel die Erste, die ins Finale gewählt wurde. Obwohl es zwischen ihr und der Princess ein paar holprige Momente gab, überwogen letztlich die positiven Seiten: "Wir hatten hier eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Ich mag total diese Seite, die du mir zeigst an dir, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte", meinte Lea damals zu ihr. Überraschend hingegen fiel die Wahl der zweiten Finalistin auf Christine, die mit einem besonderen Date punkten konnte. Lea gestand: "Unser Date gestern hat mir dann die Augen geöffnet." Am Ende entschied sie sich jedoch für keine der beiden und alle verließen die Show solo.

Instagram / helloimmaike Maike, Marlen, Sarah und Laura, "Princess Charming"-Kandidatinnen

RTL Lea und Maike, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

