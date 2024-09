"Princess Charming"-Finale: Diese Frau favorisieren die Fans

Nur noch Maike und Christine kämpfen bei Princess Charming um das Herz von Lea Hoppenworth. Morgen flimmert das Finale der Datingshow über die Bildschirme, und es stellt sich heraus, wer von beiden die letzte Kette behalten darf. Promiflash hat bei den Lesern nachgehakt: Wer soll ihrer Meinung nach das Finale und somit Leas Herz gewinnen? Das Ergebnis der Umfrage (Stand: 3. September, 16:00 Uhr) ist eindeutig: 365 von 510 Lesern (71,6 Prozent) hoffen, dass Christine gewinnt. Nur 145 Teilnehmer wüschen sich Maikes Sieg.

Und das, obwohl Maike und Lea bereits eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Die beiden Frauen kennen sich aus Berlin und hatten im vergangenen Sommer eine intensive, dreiwöchige Kennenlernphase. Dass sie schon eine Bindung zueinander hatten, war jedoch nicht immer von Vorteil, sondern sorgte im Laufe der Sendung mehrmals für Spannungen. Christine hingegen war für Lea zu Beginn der Show noch ein unbeschriebenes Blatt. Erst im Verlauf der Sendung konnte sie die 30-Jährige mit ihrer lockeren Art zunehmend beeindrucken.

Dass Christine es ins Finale geschafft hat, kam für sie sie selbst überraschend, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Ich hab absolut gar nicht damit gerechnet, dass ich im Finale stehe." Ursprünglich hatte Lea sie nicht auf dem Schirm und auch Christine rechnete eher damit, dass Marlen weiterkommen würde. Die Vorgeschichte zwischen Maike und der Princess bereitete Christine zudem Sorgen. "Es hat sich eher nicht so toll angefühlt, da ich genau wusste, dass die zwei eine Bindung haben, die ich in kurzer Zeit nicht in der Form aufholen kann", gab die 28-Jährige zu. Trotzdem bemühte sie sich, auf die unbeschwerte Basis zu vertrauen, die sie und die Blondine miteinander haben.

RTL / Markus Hertrich Christine, Kandidatin bei "Princess Charming" 2024

RTL Lea Hoppenworth und Christine, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen

