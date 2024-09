Diese "Princess Charming"-Kandidatinnen sind jetzt Besties

Die diesjährige Staffel von Princess Charming ist vorbei – und endete dieses Jahr ohne ein Happy End! Obwohl letztendlich kein Single das Herz der Princess Lea Hoppenworth erobern konnte, wollen einige der Kandidatinnen die Teilnahme an der Sendung wohl trotzdem nicht missen. Vier der Teilnehmerinnen haben in der Villa zwar nicht die große Liebe gefunden, dafür aber Freunde fürs Leben! Die Rede ist von Maike, Marlen, Sarah und Laura. Auf Instagram teilte Laura einen rührenden Post, in dem Videoausschnitte besonderer Momente der vier Freundinnen eingefangen wurden. "Das Quartett, das die Welt und mein Herz brauchte", schrieb die 28-Jährige unter den herzerwärmenden Clip, auf dem sich die Freundinnen immer wieder umarmen und herzlich miteinander lachen.

Die Follower waren von so viel Zuneigung zwischen den Frauen entzückt und reagierten unter dem Netzbeitrag entsprechend. "Will auch so eine Freundschaft", "Freundschaft wie aus dem Bilderbuch" und "Wow, so viel Freude, habe es schon 100 Mal gesehen", lauteten nur einige der berührten Fan-Kommentare unter dem Clip. Auch die Freundinnen selbst ließen es sich nicht nehmen und drückten ihre Liebe füreinander in der Kommentarspalte aus. "Ich wünsche allen Menschen auf der Welt so eine Freundesgruppe", fand Maike, und auch Sarah schrieb freudig: "Mit euch lache ich am liebsten."

Obwohl sich Lea in der Show weder für Maike noch für Christine entschied, brachte die Staffel ein Liebespaar hervor. Seleya und Lucia starteten eigentlich als Teilnehmerinnen in das Liebesabenteuer und wollten beide um das Herz der Princess buhlen. Schnell merkten die beiden Frauen jedoch, dass zwischen ihnen eine noch viel größere Anziehung herrschte, weshalb sie sich entschlossen, die Sendung zusammen zu verlassen. Tatsächlich wurde aus ihnen dann nur wenige Tage später sogar ein Paar, wie Seleya im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" ausplauderte: "Wir sind tatsächlich schon in Thailand zusammengekommen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / laurasonti Sarah, Maike und Laura, Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / revolucia_ Seleya und Lucia, Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige