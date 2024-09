Paris Hilton will nicht, dass ihre Kinder ins Showbiz gehen

Paris Hilton (43) wünscht sich, dass ihre beiden Kinder, Phoenix (1) und London, ihrem Lebensstil nicht nacheifern und stattdessen ein Leben abseits der Öffentlichkeit führen. Wie Ok! berichtet, wurde die zweifache Mama während der New York Fashion Week gefragt, ob sie glaube, dass ihre Sprösslinge in ihre Fußstapfen treten werden. "Ich hoffe, dass sie das nicht tun werden", gestand die Hotelerbin und erklärte, dass das Showbiz eine harte Welt sei. "Es ist eine Menge. Du musst sehr stark sein", verriet sie, bevor sie hinzufügte: "Ich bin sehr stark und weiß, dass ich sie so erziehen werde. Ich hoffe einfach, dass sie tun, was sie tun wollen."

Die stolze Mutter sprach auch über das innige Verhältnis ihrer Kinder. "Er ist besessen von ihr", schwärmte die Sängerin über ihren Sohn Phoenix und seine Zuneigung zu seiner jüngeren Schwester London und erklärte: "Er ist so süß und sanft. Er legt sich einfach neben sie und küsst ihre Stirn... Sie ist auch besessen von ihm. Sie lacht und lächelt. Es ist einfach so cool, sie zusammen aufwachsen zu sehen."

Trotz der glücklichen Momente sieht sich Paris auch viel Kritik ausgesetzt. Zuletzt wurde ihr angekreidet, dass ihr Sohn bei einem Bootsausflug augenscheinlich keine Schwimmweste trug. Paris lässt sich von solchen Kommentaren aber nicht aus der Ruhe bringen und betonte, dass sie immer noch lernt. "Ich nehme es nicht persönlich. Ich bin eine neue Mutter und lerne noch. Deshalb schätze ich Ratschläge, wenn sie freundlich sind", erklärte sie. Paris könne die negativen Stimmen ausblenden und konzentriere sich lieber darauf, ihre vielfältigen Projekte zu verfolgen. Neben ihrer Musikkarriere und ihren Geschäftsprojekten überrascht sie ihre Fans immer wieder. "Ich habe so viele Ambitionen im Leben. Ich liebe es, kreativ zu sein, Musik zu machen. Aber das Beste daran ist, Mutter zu sein", verriet sie begeistert in dem Interview und stellte klar, dass das die glücklichste Zeit ihres Lebens sei.

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit, mit ihrer Tochter London

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Phoenix

