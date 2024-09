Prinz Harry will sein Image in Großbritannien aufpolieren

Prinz Harry (39) scheint mit seinem Ruf in Großbritannien alles andere als zufrieden zu sein. Wie eine Royal-Expertin nun gegenüber Fox News Digital ausplaudert, soll der royale Rotschopf darauf fixiert sein, seinen Ruf in seinem Heimatland aufzubessern. "Im Laufe der Jahre hat Prinz Harry alle Artikel studiert, die über ihn geschrieben wurden", ist sich Helena Chard sicher und erklärt, dass er mit seiner öffentlichen Darstellung nicht ganz einverstanden sei: "Er ist immer noch besessen von seinem öffentlichen Image hier in Großbritannien. Er ist auf einer Mission, die öffentliche Wahrnehmung zu ändern und möchte unbedingt in einem schmeichelhaften Licht gesehen werden, anstatt in dem ständigen negativen PR-Wirbel, der ihn umgibt."

Der Wunsch, seinen guten Ruf in Großbritannien wiederherzustellen, hat aber wohl nichts damit zu tun, dass Harry seine royalen Pflichten wieder aufnehmen möchte. Wie der königliche Experte Richard Fitzwilliams gegenüber Fox News Digital betont, werde "Harry nicht in das königliche Leben zurückkehren." Das habe seiner Meinung nach auch einen ganz besonderen Grund: "Die königliche Familie traut ihm verständlicherweise nicht." Dennoch werde Harry seine Herkunft wohl auch weiter nutzen: "Ihre Zukunft liegt in den USA, nicht in Großbritannien. Aber sie müssen natürlich Profit aus ihren königlichen Verbindungen schlagen, um zu überleben." Daher werden er und seine Frau, Herzogin Meghan (43), wohl auch weiterhin royale Reisen planen, um ihre eigenen Projekte zu bewerben.

Die Nachricht, dass Harry zwar sein Image aufpolieren, nicht aber nach Großbritannien zurückkehren möchte, kommt kurz nach dem Bekanntwerden der Gerüchte, dass der Herzog von Sussex wohl wieder nach London ziehen möchte. Anfang September behauptete die Bild von einem Insider erfahren zu haben, dass Harry eine neue Bleibe in seiner Heimatstadt suche. Dafür soll er einige enge Freunde gebeten haben, für ihn eine Immobilie in Palastnähe zu finden. Auch sein Bruder Prinz William (42) soll angeblich über die Pläne informiert worden sein – und darüber überhaupt nicht erfreut sein. "William ist alarmiert, seitdem er von den Umzugsplänen seines Bruders erfahren hat. Er will mit Harry nichts mehr zu tun haben. Harry als möglicher Nachbar in Windsor ist für William ein Albtraum", verriet ein Insider gegenüber dem Blatt.

Getty Images Prinz Harry im August 2024

Getty Images Prinz William im September 2024

