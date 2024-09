Prinz Harrys Freunde suchen für ihn Bleibe in der Heimat

Vor vier Jahren wanderten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (43) in die USA aus. Nun will der royale Aussteiger – zumindest zeitweise – in seine Heimat zurückkehren. Dafür braucht er allerdings Hilfe. Wie Bild jetzt erfahren haben will, soll Harry enge Freunde gebeten haben, für ihn eine Immobilie in der Nähe des Palasts zu finden. Das gefällt vor allem einem nicht: Prinz William (42), dem großen Bruder des Herzogs. "William ist alarmiert, seitdem er von den Umzugsplänen seines Bruders erfahren hat. Er will mit Harry nichts mehr zu tun haben. Harry als möglicher Nachbar in Windsor ist für William ein Albtraum. Windsor ist eine kleine Stadt und da läuft man sich ständig gewollt oder ungewollt über den Weg", soll ein Insider gegenüber dem Blatt verraten haben.

Schon seit Jahren liegen die beiden Brüder im Clinch. Bei der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (✝82) trafen Harry und William vor wenigen Tagen aufeinander – von Waffenstillstand fehlte auch hier jede Spur. "Auf der Trauerfeier des Onkels war die Atmosphäre zwischen den Brüdern eisig", erinnerte sich ein Augenzeuge im Interview mit dem Medium. Trauergäste hätten daraufhin versucht, mittels Small Talk Harry und William ins Gespräch miteinander zu verwickeln – jedoch ohne Erfolg. "Sie vermieden sogar direkten Blickkontakt", so der Insider.

Doch nicht nur zu seinem Bruder hat der 39-Jährige kaum Kontakt – auch zwischen ihm und dem Rest der britischen Königsfamilie herrscht dicke Luft. Sein anstehender 40. Geburtstag soll Harry nun aber dazu bewegen, sich zumindest mit einem Mitglied der Royal Family zu versöhnen: Prinzessin Kate (42), Harrys Schwägerin. "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst. Sie hat bei der Planung seines 30. Geburtstags geholfen und er fühlt sich schlecht, dass sie nicht dabei sein wird, und würde sie gerne wiedersehen und sehen, wie es ihr geht", verriet ein Informant gegenüber OK!.

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

