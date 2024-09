Rapper P. Diddy klagt gegen sein 90-Millionen-Euro-Urteil

Das gewaltige Gerichtsurteil, in dem es um eine Summe von 90 Millionen Euro geht, will P. Diddy (54) nicht auf sich sitzen lassen. Laut TMZ reichte der Rapper am Donnerstag einen Eilantrag ein, um das Urteil aufzuheben, das in dieser Woche gegen ihn verhängt wurde, da er behauptet, nie eine Kopie der Klage erhalten zu haben. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, erklärte zudem, dass die Verjährungsfrist für die Anschuldigungen bereits vor fast 17 Jahren abgelaufen sei.

Von der Klageerhebung im Juni und dem anschließenden Verfahren hat der 54-Jährige laut eigener Angaben nichts gewusst und erst durch die Medien von dem Urteil erfahren. Seine Anwälte beschuldigen Derrick Lee Cardello-Smith, ein verurteilter Vergewaltiger zu sein, der in der Vergangenheit mehrfach unbegründete Klagen eingereicht habe. Diese Vorwürfe bezeichneten sie als "offensichtlich unglaubwürdig" und forderten, das Urteil wegen mangelnder ordnungsgemäßer Zustellung und Verleumdung aufzuheben. Bis jetzt hat Derrick Lee Cardello-Smith das Gericht davon überzeugt, ein Urteil über 90 Millionen Euro zu Diddys Ungunsten zu fällen, da dieser auf die Klage nicht reagierte.

Der "I'll Be Missing You"-Interpret hat sich als Rapper, Musikproduzent und Unternehmer einen Namen gemacht. Abseits seines geschäftlichen Erfolges ist der Musikmogul jedoch nicht selten in Kontroversen verwickelt. Nachdem bereits mehrere Kläger ihm Missbrauch, Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen hatten, meldete sich Derrick Lee Cardello-Smith, ein derzeit inhaftierter Mann, zu Wort und erhob schwere Vorwürfe: Er behauptete, Diddy hätte ihn 1997 während einer Party unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige