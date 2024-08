"Unwahrheiten": P. Diddy wehrt sich gegen Lil Rods Klage

Gegen den US-amerikanischen Rapper P. Diddy (54) laufen derzeit insgesamt sechs Gerichtsverfahren. Der Grund: Von verschiedenen Klägern wird dem Musikmogul unter anderem Missbrauch, Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen. Auch sein ehemaliger Produzent Rodney Jones Jr., auch Lil Rod genannt, erhob schwere Vorwürfe gegen den Rapper. In einer 27-Millionen-Euro-Klage beschuldigt er P. Diddy, er habe ihn unter Drogen gesetzt und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen. In neu aufgetauchten Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, dementiert der 54-Jährige diese Anschuldigungen nun erneut vehement und schießt zurück: Rodneys Vorwürfe seien "eklatante Unwahrheiten".

In den Gerichtsdokumenten hinterfragen P. Diddy und sein Anwaltsteam vor allem Lil Rods Intention. Sie behaupten, dem Produzenten würde es nur um Geld gehen. In den Unterlagen heißt es: Rodney wolle mit seiner Anklage lediglich einen Medienrummel erzeugen, um einen Vergleich zu erzwingen. Dabei umfasse seine Klageschrift zwar fast 100 Seiten, aber enthalte bloß "zahllose Lügengeschichten, schamlose Namensnennungen von Prominenten und irrelevante Bilder". Die Anwälte können offenbar "nicht eine einzige realisierbare Forderung" gegen P. Diddy erkennen.

Nicht nur Lil Rod erhebt schwere Vorwürfe gegen den "I'll be missing you"-Interpreten. Im Juli dieses Jahres wurde der Rapper abermals von einer ehemaligen Mitarbeiterin verklagt. Die Musikerin Adria English gab genau wie Rodney an, von P. Diddy unter Drogen gesetzt und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein. In gerichtlichen Dokumenten, die TMZ vorliegen, machte die Klägerin deutlich, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handle. Wie sie behauptete, wiederholte sich dieser Vorfall auch mit anderen von Diddys Freunden.

P. Diddy, Musiker

P. Diddy, Rapper

