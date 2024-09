Missbrauchsvorwürfe: P. Diddy muss 100 Millionen zahlen

P. Diddy (54) muss einen gewaltigen Rückschlag in einem Rechtsstreit hinnehmen. Ein Gericht hat ihn in einem Fall von sexueller Nötigung zu einer Zahlung von 100 Millionen Dollar verurteilt, wie TMZ berichtet. Die Klage war von Derrick Lee Cardello-Smith, einem derzeit inhaftierten Mann, eingereicht worden. Dieser behauptet, der Rapper habe ihn 1997 auf einer Party in Detroit unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Während des Vorfalls waren die beiden Männer angeblich in Begleitung mehrerer Frauen gewesen, mit denen sie Alkohol getrunken und Marihuana geraucht hatten.

In der Klageschrift gibt Derrick an, dass er – während er auf der Party mit einer Frau intim geworden sei – plötzlich Diddys Hand an seinem Gesäß gespürt habe. Wenig später habe der Musiker ihm ein Getränk angeboten, das mit einer Droge versetzt gewesen sein soll. Anschließend sei Derrick bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich kam, habe er Diddy beim Sex mit einer Frau gesehen. Diddy soll daraufhin zu ihm gesagt haben: "Ich habe das auch mit dir gemacht." Derrick hatte daraufhin eine Klage in Höhe von 100 Millionen Dollar eingereicht – und Diddy versäumte es offenbar, auf die Vorwürfe zu reagieren. Aufgrund seines Nichterscheinens zu einem Termin ordnete der Richter eine Standardverurteilung an und legte einen Zahlungsplan fest, der Diddy ab dem 1. Oktober zur monatlichen Zahlung von 10 Millionen Dollar verpflichtet.

P. Diddy, bürgerlich Sean Combs, hat sich als Rapper, Musikproduzent und Unternehmer einen Namen gemacht und gehört zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Musikindustrie. Abseits seines beruflichen Erfolges stand er immer wieder in den Schlagzeilen – sei es wegen seiner luxuriösen Lebensweise oder wegen rechtlicher Auseinandersetzungen. Aktuell werde sogar untersucht, ob der "Notorious B.I.G."-Interpret womöglich etwas mit dem Tod von Tupac Shakur (✝25) zu tun hatte. Eine der Schlüsselfiguren in diesem Fall ist Duane "Keefe D" Davis. Dieser soll behauptet haben, dass Diddy rund 920.000 Euro für den Mord gezahlt habe, wie TMZ berichtete.

