Shannen Dohertys (†53) Mutter Rosa dankt ihren Unterstützern

Shannen Doherty (✝53) erlag am vergangenen Wochenende ihrer Krankheit. Viele Jahre hatte der Serienstar gegen den Krebs gekämpft. Ihre Mutter Rosa meldet sich nun, zwei Tage nach dem Tod, zu Wort – um den Fans ihrer Tochter zu danken. "Unsere Familie möchte sich bei allen bedanken, die unserer Shannen ihr Leben lang Liebe und Unterstützung entgegengebracht haben. Wir sind wirklich dankbar", erklärt die trauernde Mutter gegenüber People und fügt hinzu: "Sie ist mein wunderschönes Mädchen und mein Herz."

Die Beziehung von Shannen und ihrer Mutter soll besonders eng sein. Der Serienstar blickte zu Rosa auf, wie sie Ende 2023 in einem Interview durchblicken ließ. "Ich stamme von einer Frau ab, die entschlossen war. Sie hat mir schon als kleines Kind beigebracht: 'Du darfst nicht aufgeben. Du musst nur hart daran arbeiten'", verriet sie und fügte hinzu: "Ich glaube, ich war schon immer eine Kämpferin, ich wurde so erzogen." Als sie ihre Krebsdiagnose erhalten hatte, habe sie nur an ihre Mutter gedacht und sich Sorgen gemacht.

Neben Shannens Mutter melden sich derzeit auch viele andere Wegbegleiter und bekunden öffentlich ihre Trauer. So auch ihre ehemalige Beverly Hills, 90210-Kollegin Tori Spelling (51), ihre Charmed-Kollegin Alyssa Milano (51) oder ihr Ex-Mann Ashley Hamilton (49). "Die Welt hat eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie liebten. Möge sie in Frieden ruhen", betonte der Schauspieler gegenüber TMZ.

Shannen Doherty, Schauspielerin

Shannen Doherty bei den Webby Awards 2014

