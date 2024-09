So findet "Beauty & The Nerd"-Salvatore Joelles Umstyling

Bei Beauty & The Nerd wurde Salvatores Teampartnerin Joelle ein völlig neuer Look verpasst. Die bunten Haare der Nerdin strahlen nun in einem schönen Rotton und auch das Styling der 21-Jährigen kann sich sehen lassen. Wie gefällt das Umstyling ihrem männlichen Beauty Salvo? "Ich finde, aus Joelle wurde das Maximum rausgeholt, und ich bin mega stolz auf uns, dass wir es so weit gebracht haben, auch wenn es alles andere als einfach war", schwärmt der Temptation Island-Star im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich glaube, dass sie jetzt mit einer ganz anderen Energie durchs Leben geht."

Salvo ist nicht der Einzige, der von dem neuen Erscheinungsbild seines Teampartners begeistert ist. Auch Babu gönnt Kilian die optische Veränderung, wie die Kosmetikerin im Gespräch mit Promiflash deutlich machte: "Ich habe mich extrem gefreut über sein Umstyling. Er wirkte sofort viel selbstbewusster und offener, so, als hätte er den alten Kilian einfach in der Umkleide gelassen. Das hat mir mega gefallen."

Für das Umstyling der Nerds ist auch in diesem Jahr wieder Thomas Rath (57) zuständig. Bei Joelle schien es dem Designer nicht schwerzufallen, den perfekten Look für sie zu finden, denn er schwärmte in den höchsten Tönen von der Manga-Nerdin: "Joelle hat sehr viel Potenzial. Sie hat ein hübsches Gesicht und vor allem wunderschöne Augen."

Anzeige Anzeige

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Thomas Rath bei "Beauty & The Nerd 2023"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige