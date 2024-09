"Beauty & The Nerd"-Collin und Joelle werden umgestylt

Auch in Folge fünf von Beauty & The Nerd steht ein großes Umstyling mit Thomas Rath (57) an. Dieses Mal dürfen sich Kim Virginias (29) Schützling Collin und Manga-Nerdin Joelle aus Team Salvatore von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Das Ziel des Designers: Er möchte mehr Selbstbewusstsein aus den Kandidaten rausholen und beweisen: "Jeder Mensch ist schön". Bei Joelle scheint die Herausforderung gar nicht so groß. "Joelle hat sehr viel Potenzial. Sie hat ein hübsches Gesicht und vor allem wunderschöne Augen", meint Thomas. Auch von dem Informatiker ist er begeistert: "Collin ist ein Nerd, der viel kann. Der braucht wirklich einen Superlook und dann kannst du den laufen lassen – weil der kommt einfach gut an."

Nachdem Thomas die beiden etwas besser kennenlernen konnte, ging es ans Eingemachte. Noch am selben Abend steht das Ergebnis fest – und das kann sich sehen lassen! Weg von Sportlook und roter Manga-Perücke hin zu modernen Jeans, rötlicher Langhaarfrisur und einem natürlichen Make-up: Sowohl Joelle als auch ihre Mitstreiter sind von ihrem neuen Aussehen völlig überwältigt. "Das steht dir so gut. Ey, das bist einfach du. Das bist 100 Prozent du", schwärmt ihr Beau Salvatore. Ebenso begeistert ist auch Nerd Kilian. Der 23-Jährige ist sprachlos vor Begeisterung und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Doch auch von Collins neuem Ich sind allesamt gebannt. "Er ist so cool, wie ich es mir gedacht habe. Er ist wirklich er selbst geblieben, funky, cool gutaussehend, beste", lobt Kim. Der Blondschopf nimmt sein Umstyling dankend an und ist fasziniert davon, wie viel doch in ihm steckt.

In der vergangenen vierten Folge durften sich Babus Nerd Killian und Shellys Teampartner Sam über ein Umstyling freuen – auch sie waren mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Ganz verändert strahlte der Deadpool-Fanboy mit dunklen Haaren, einer coolen Sonnenbrille und lässigen Klamotten in den Spiegel. "Mir gefällt es, ich finde es sehr cool", schwärmte Killian von seinem neuen Look. Sam begeisterte seine Show-Kollegen mit einem stylishen Outfit bestehend aus einer eleganten weißen Hose, einem Jeanshemd und einer modernen Cross-Body-Tasche. "Der sieht aber geil aus, der Typ", bemerkte der Schifffahrts-Nerd beim Blick in den Spiegel.

ProSieben, Seven.One "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Joelle nach ihrem Umstyling

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kilian bei seinem Umstyling

