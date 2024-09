"Intimer Vorgang": Marie Reim verkauft jetzt Körper-Kunst

Neben ihrer Musik hat Marie Reim (24) nun offensichtlich noch eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: Die Schlager-Bekanntheit malt und verkauft ihre Kunst. Dabei handelt es sich aber nicht um 0815-Werke – alle Bilder erschafft die "Warum bist du so dumm?"-Interpretin mit ihrem ganzen Körper. "Ich habe nach einer Kunstform der persönlichsten Art gesucht und bin auf diese Form der Malerei gekommen. Ich erstelle Kunstwerke mit sämtlichen Abdrücken von meinem Körper, angefangen von Händen und Füßen bis zum Po", verrät sie im Gespräch mit Bild. Wer Maries Körper gerne an der Wand haben möchte, muss aber ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen: Bis zu 1000 Euro kostet ein Gemälde.

"Nicht ganz billig", das weiß auch die Künstlerin. "Aber dafür kann sich der Käufer dann meinen nackten Po ins Wohnzimmer hängen", fügt sie hinzu. "Das Ganze ist ein sehr intimer Vorgang, der sich für mich befreiend anfühlt. Ich will zeigen, dass man mit dem eigenen Körper und nicht ganz perfekten Kurven und Linien wunderschöne Kunst erschaffen kann", erklärt die 24-Jährige und fährt fort: "Ich habe lange damit experimentiert und bin glücklich, dass das Ergebnis jetzt das Licht der Welt erblickt." Auch aus der Technik macht die Kölnerin kein Geheimnis: Sie verwende silberne Acrylfarbe, mit der ihr Po eingepinselt wird. Dann lege sie sich nackt auf eine schwarze Leinwand – dadurch entstehe dann das Motiv.

Was wohl ihr Freund zu der freizügigen Kunst sagt? Seit über einem Jahr ist die Tochter von Michelle (52) und Matthias Reim (66) nämlich wieder in festen Händen – und total verliebt in ihren Aleks! Das zeigt die Beauty auch ganz offen und teilt regelmäßig Schnappschüsse mit ihrem Liebsten auf Social Media. "Mit Aleks fühle ich mich nicht mehr allein und ich habe keine Ängste mehr", betonte die Musikerin gegenüber dem Magazin.

Marie Reim, Sängerin

Sängerin Marie Reim mit ihrem Partner Aleks

