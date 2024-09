Keine Blondine mehr: Sophia Thiel wagt eine Typveränderung

Sophia Thiel (29) hat Lust auf etwas Neues: Die langen blonden Haare sind schon seit Beginn ihrer Karriere das Markenzeichen der Fitness-Influencerin. Damit ist jetzt aber Schluss: Sophia traut sich an eine krasse Typveränderung – und trägt jetzt die Trendhaarfarbe "Cowboy-Kupfer". "Das war genau die Veränderung, die ich mir lange gewünscht habe – ich liebe es", freut sich die Rosenheimerin in einem Instagram-Beitrag, mit dem sie ein Video des Umstylings teilt.

"Wie findet ihr es?", will die 29-Jährige natürlich auch von ihrer Community wissen. Die Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. "Gibt mir 'Kim Possible'-Vibes! Ich feier es", ist nur einer von knapp 3.500 Komplimenten für die YouTuberin. "Das steht dir so unfassbar gut, als hättest du nie eine andere Haarfarbe gehabt", schreibt ein Fan, während ein anderer Nutzer hinzufügt: "Genau so habe ich es mir vorgestellt. Wie gut dir diese Farbe steht!" Nur ein paar wenige sind der Meinung, Sophia hätte lieber bei etwas Natürlicherem bleiben sollen: "Gefällt mir leider nicht so gut. Finde blond viel schöner."

Bei einer Sache sind sich die Fans der Let's Dance-Bekanntheit allerdings einig: Hauptsache, Sophia fühlt sich wohl und strahlt so schön wie auf den aktuellen Bildern. Das war nämlich nicht immer so – die Social-Media-Bekanntheit durchlebte in den vergangenen Jahren eine Menge Höhen und Tiefen. Auf Instagram verriet sie, was genau dahintersteckt: "Für alle, die es nicht wissen: Ich habe seit meiner Kindheit mit dem Essen Probleme, daraus hat sich in den letzten Jahren eine Essstörung entwickelt", klärte sie auf und fügte hinzu: "Wenn ich eine Essattacke habe oder so Bingeanfälle habe, dann sind depressive Episoden nicht weit."

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Juni 2022

Anzeige Anzeige