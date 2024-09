Nikki Bella und Artem Chigvintsev geraten in Scheidungskrieg

Das Ehe-Aus von Nikki Bella (40) und Artem Chigvintsev (42) entwickelt sich scheinbar zu einem Rosenkrieg. Nachdem die Ex-Wrestlerin kürzlich die Scheidung eingereicht und kurz darauf das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Matteo beantragt hatte, reagiert laut Us Weekly nun der Dancing with the Stars-Profi – und legt dem Gericht ebenfalls Scheidungspapiere vor. In diesen definiert er die Gründe der Trennung als "unüberbrückbare Differenzen" und nennt als Trennungsdatum den 29. August 2024 – denselben Tag, an dem er wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden war.

Im Gegensatz zu Nikki beantragt der 42-Jährige das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht für ihren Nachwuchs. Darüber hinaus verlangt er Ehegattenunterhalt – und fordert, dass die WWE-Bekanntheit seine Anwaltskosten und –gebühren übernimmt. Doch das ist nicht alles, was aus den Dokumenten hervorgeht: Artem behauptet, das Paar habe zwischen dem 26. August 2022 und dem 19. Januar 2023 eine ungültige Ehe geführt, da es sich vor rund zwei Jahren das Jawort in Frankreich gegeben hatte, in den Unterlagen jedoch steht, sie hätten fünf Monate später in den USA geheiratet.

Die Neuigkeiten über die Scheidung der 40-Jährigen und des Tänzers wurden vor wenigen Tagen bekannt. Wie TMZ berichtete, war es zuvor zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen: Nikki soll ihren einstigen Partner mit einem Schuh beworfen haben, jedoch heißt es, Artem sei ihr gegenüber noch weitaus schlimmer handgreiflich geworden. Der Konflikt scheint dafür gesorgt zu haben, dass die Ex-Verlobte von John Cena (47) genug hatte – und deswegen endgültig den Schlussstrich zog.

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020

