Nach Artems Verhaftung: Nikki Bella reicht die Scheidung ein

Vor wenigen Wochen wurde Nikki Bellas (40) Ehemann Artem Chigvintsev (42) wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Berichten zufolge soll sich die ehemalige Wrestlerin nach seiner Festnahme nach einem Scheidungsanwalt umgesehen haben – und scheinbar hat sie ihn gefunden. Wie TMZ berichtet, hat der WWE-Star jetzt nämlich endgültig den Schlussstrich gezogen: Sie hat am Mittwoch offiziell die Scheidung von dem Dancing with the Stars-Profi eingereicht.

Die Neuigkeiten dürften die Fans nicht überraschen. Bereits wenige Tage nachdem Artem von der Polizei in Gewahrsam genommen worden war, wurde Nikki ohne ihren Ehering gesichtet – was darauf hindeutete, dass zwischen der 40-Jährigen und ihrem einstigen Partner alles aus ist. Damit schien sie aber relativ gelassen umzugehen: Auf Fotos, die E! News vorliegen, wirkte sie gelassen und gut gelaunt, während sie sich am Flughafen um ihren Sohn Matteo kümmerte.

Nikki und Artem lernten sich 2017 am Set von "Dancing with the Stars" kennen – zu diesem Zeitpunkt war die Zwillingsschwester von Brie Bella (40) aber noch mit John Cena (47) verlobt. Nachdem ihre Beziehung zu dem Wrestler vorbei war, kam sie dem mittlerweile 42-Jährigen näher und machte ihre Liebe im März 2019 offiziell. Ein Jahr später wurden sie Eltern eines gemeinsamen Sohnes und gaben sich im August 2022 das Jawort. Doch jetzt ist alles aus und vorbei: Wie TMZ berichtete, soll die Sportlerin den Profitänzer während einer Auseinandersetzung mit einem Schuh beworfen haben – jedoch heißt es, er sei ihr gegenüber sogar noch schlimmer handgreiflich geworden. Daher scheint Nikki nun endgültig genug zu haben.

Getty Images Nikki Bella, Ex-Wrestlerin

Instagram / nikkigarcia Tänzer Artem Chigvintsev, Wrestlerin Nikki Bella und ihr gemeinsamer Sohn Matteo

