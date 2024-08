Nikki Bellas Mann wurde verhaftet: Nun gibt es neue Details

Artem Chigvintsev (42), der Ehemann von Nikki Bella (40), wurde am Donnerstag wegen häuslicher Gewalt am Ehepartner verhaftet. Nun gibt es neue Details zu dem Vorfall, um den es derzeit noch viele Fragezeichen gibt. Das Ganze ereignete sich 29. August, als die Polizei gegen 8.30 Uhr wegen eines "medizinischen Notfalls" zu dem Wohnsitz der Ex-Wrestlerin und dem Dancing with the Stars-Profi gerufen wurde. Wie aus dem Audio des Notrufs hervorgeht, das TMZ vorliegt, war Nikki anwesend, als sich der Vorfall ereignete. Zudem sei laut dem Dispatcher ein "Kind vor Ort" gewesen – höchstwahrscheinlich der gemeinsame Sohn Matteo.

Was genau im Haus von Nikki und Artem passierte, ist bislang noch unklar. Doch der Notruf verrät auch, dass die Eheleute eine heftige Auseinandersetzung hatten. Dabei soll der einstige WWE-Star seinen Gatten mit Schuhen beworfen haben. Doch offenbar muss noch Schlimmeres als das vorgefallen sein. Denn wie ein Sprecher des Napa County Sheriff's Office gegenüber Page Six bestätigte, entschieden sie sich zu Artems Verhaftung, da es "offensichtliche Verletzungen" bei dem mutmaßlichen Opfer gegeben hätte. Der Tänzer wurde kurz nach seiner Verhaftung gegen eine Kaution von umgerechnet 23.000 Euro freigelassen. Nikki selbst teilte zu der ganzen Situation noch kein Statement, jedoch ließ sie über einen Sprecher gegenüber E! News verlauten: "Dies ist eine private Angelegenheit und Nikki bittet darum, dass sie und ihre Familie in dieser Zeit in Ruhe gelassen werden."

Nikki und Artem feierten ihre Liebe vor wenigen Tagen noch öffentlich. Zu ihrem zweiten Hochzeitstag widmeten sie sich im Netz liebevolle Worte. "Es kam mir alles zu schnell vor. Und dann ertönte dieses Lied. Und da wusste ich, dass ich mich in ihn verliebt hatte und dass das alles so sein sollte", schwärmte die Sportlerin auf Instagram. Das Ehepaar lernte sich während der gemeinsamen Arbeit bei "Dancing With the Stars" kennen und lieben. 2019 verlobten sie sich schließlich. Ein Jahr später erblickte ihr Sohn Matteo das Licht der Welt. In der Vergangenheit wirkten Nikki und Artem eigentlich sehr glücklich – doch die jüngsten Ereignisse werfen Fragen auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

Anzeige Anzeige

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de