Will Prinz Harry 40. Geburtstag doch ohne Meghan feiern?

Kriselt es etwa in der Ehe von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43)? Das vermuten laut The Sun zumindest aufmerksame Zuhörer, die nun – entgegen bisheriger Behauptungen – mitbekommen haben wollen, dass der britische Royal seinen morgigen 40. Geburtstag in einer Männerrunde feiern möchte – seine Frau habe er bei der Planung nicht erwähnt. Royal-Experte Hugo Vickers kann die Spekulationen rund um eine Krise verstehen. "Es ist überraschend, dass er seine Frau nicht erwähnt hat, denn das ist seine Gewohnheit, und ich kann verstehen, dass das zu Spekulationen führt, dass die Dinge in diesem Bereich nicht rosig sind", erklärt er.

Zudem erwähnt der Experte, dass er hoffe, Harry nutze seinen Geburtstag und den Beginn seines neuen Jahrzehnts, um die vergangenen Jahre und Geschehnisse zu reflektieren – vor allem in Anbetracht seiner familiären Verhältnisse. "Ich hoffe, dass er in gewisser Weise innehalten und über die Dinge nachdenken wird, die er gesagt und getan hat, die den Beziehungen zu seiner eigenen Familie extrem geschadet und ihn isoliert haben", meint Hugo im Interview. Aber nach all den Schritten, die Harry und Meghan bereits getan haben, bezweifle der Royal-Kenner, dass das Paar eine glänzende Zukunft in einer "hochgradig kommerziellen und ganz anderen Welt" haben wird, als der, in der der Herzog aufgewachsen ist.

Wie Harry seinen Geburtstag nun tatsächlich feiern wird, werden seine Fans wohl erst am Tag selbst oder in den Tagen danach erfahren. Bevor es hieß, dass der Sohn von König Charles (75) seinen 40. nur mit seinen besten Kumpels und ohne seine Gattin verbringen will, hieß es Hello! zufolge, er plane eine Party bei sich zu Hause in Montecito. Zu dieser sollen große Stars wie Oprah Winfrey (70), Ellen DeGeneres (66), Katy Perry (39) und sogar auch Victoria und David Beckham (49) eingeladen sein. Anschließend wolle er noch einen Kurzurlaub in den Bergen mit Meghan und ihren zwei Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige