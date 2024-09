Wilde Sause? So feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag

Bei Prinz Harry (39) steht ein großer Tag bevor: Der royale Rotschopf feiert am 15. September seinen 40. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages hat der Herzog von Sussex aber wohl keine krasse Party geplant – er verbringt seinen Geburtstag laut Hello! Magazine in seinen eigenen vier Wänden in Montecito. Was genau Harry vorhat und welche prominenten Gäste er eingeladen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige Anzeige