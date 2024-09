Brigitte Macron staubte Gastauftritt bei "Emily in Paris" ab

Emily in Paris hat es geschafft, dass Millionen Menschen weltweit nur durchs Zuschauen in die Stadt der Liebe eintauchen. Mode, romantische Cafés, gutes Essen und gut aussehende Männer. Anscheinend wollte die Produktion das Ganze noch authentischer gestalten – und hat kurzerhand die französische First Lady für einen Gastauftritt in der vierten Staffel organisiert. Jetzt ist noch ein Schnappschuss aufgetaucht, der bei den Dreharbeiten entstanden sein könnte. Das Foto, das unter anderem Daily Mail vorliegt, zeigt Brigitte Macron (71) gemeinsam mit Hauptdarstellerin Lily Collins (35) und Schauspielkollegin Thalia Besson, wie sie gerade ein Selfie von sich schießen.

Welche Rolle genau die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) spielen wird, verrät das Bild nicht. Allerdings will das Magazin erfahren haben, dass die 71-Jährige ihren ganz eigenen Stil mit in die erfolgreiche Dramedy-Serie gebracht hat: Obwohl der Netflix-Hit besonders für die Mode, die die Darsteller tragen, bekannt ist, bekam Brigitte keinerlei Anweisungen, was sie vor der Kamera anziehen soll. Angesichts des Fotos sollte das aber kein Problem dargestellt haben: Nicht nur die drei Frauen geben zusammen ein sehr schönes Bild ab – auch Brigittes schwarzer Blazer mit Golddetails matcht perfekt mit Lilys dunkelroter Lederjacke.

Der Gastauftritt wird aber nicht das erste Mal sein, dass Brigitte bei "Emily in Paris" eine Rolle spielt. Schon in der ersten Staffel fällt ihr Name: Als der Protagonistin auffällt, dass das Wort Vagina in der französischen Grammatik männlich ist, setzt sie kurzerhand einen empörten Social-Media-Post dazu ab – der von niemand Geringerem als der Frau des Präsidenten geteilt wird. Was damals noch fiktiv war, wird in den aktuellsten Folgen Realität.

KCS Presse / MEGA Brigitte Macron am Set von "Emily in Paris" im April 2024

Netflix Lily Collins in der dritten Staffel von "Emily in Paris"

