Mit Präsidentengattin: Neue Fotos vom "Emily in Paris"-Set!

Emily in Paris-Fans aufgepasst! Die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Dramedy-Serie laufen aktuell auf Hochtouren – und nun gibt es sogar neue Einblicke hinter die Kulissen! Aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen Lily Collins (35) am Set in ihrer Rolle als Protagonistin Emily. Und obwohl das Wetter nicht gerade mitspielt, zeigt sich die Schauspielerin mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Damit aber noch nicht genug: Keine Geringere als die französische Präsidentengattin Brigitte Macron (70) gesellt sich für einen Überraschungsauftritt in einer Szene dazu!

In welcher Szene die Frau von Emmanuel Macron (46) zu sehen sein wird, ist bislang unbekannt. Doch schon jetzt steht fest: Auch in der Fortsetzung von "Emily in Paris" dürfen sich Fans wieder auf stylishe Looks und ganz viel Glamour freuen. Denn Lily wirft sich am Set nämlich wieder ordentlich in Schale! Auf einem der Fotos präsentiert sich die Hauptdarstellerin in einem eleganten Look, ganz in Weinrot. Auf einem anderen hingegen trägt sie einen Cape-Mantel mit einer karierten Baskenmütze – und trotzt so dem Regenwetter!

Erst vor wenigen Tagen gaben die Serienstars private Einblicke in ihren Aufenthalt in Paris: Dabei ließen die Darsteller der beliebten Netflix-Serie ihre Community auf Instagram an einem gemeinsamen Tag im Disneyland teilhaben. Auf einem der Bilder posierten Lily mit ihren Co-Stars Paul Forman (30), Ashley Park (32) und Samuel Arnold (32) mit den begehrten Disney-Haarreifen für die Kamera. "Sonntag Spaßtag am glücklichsten Ort der Welt", schrieb die 35-Jährige schwärmend dazu.

KCS Presse / MEGA Lily Collins am Set von "Emily in Paris" im April 2024

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, Paul Forman, Ashley Park und Samuel Arnold

