Clea-Lacy Juhn gibt Einblicke in Mama-Alltag mit Zwillingen

Clea-Lacy Juhn (33) schwelgt im absoluten Mamaglück. Ende Juli dieses Jahres durfte die Influencerin ihre Zwillinge auf der Welt willkommen heißen. In einem neuen Instagram-Beitrag gibt sie ihren Followern ein Update, wie ihr Alltag mit ihren Zwillingsjungs Mika und Mišah mittlerweile aussieht. "Tägliche Situation – Stillen", schreibt die stolze Mama unter zwei Fotos, auf denen sie ihren beiden Wonneproppen jeweils freudestrahlend die Brust gibt. Mit gleich zwei hungrigen Babys scheint das wohl ihre Hauptbeschäftigung als Neu-Mama zu sein.

Voller Glückseligkeit berichtet die einstige Bachelor-Gewinnerin weiter: "Es ist und bleibt ein unbeschreibliches Gefühl. Es gibt Momente, in denen ich es immer noch nicht begreifen kann, dass diese zwei wundervollen Jungs nun für immer an meiner Seite sind." Und obwohl die beiden erst seit einigen Wochen auf der Welt sind, scheint die Zeit wie im Fluge zu vergehen. "Gefühlt kann ich ihnen beim Wachsen zusehen. Ich sortiere bereits das zweite Mal die zu kleinen Sachen aus", berichtet Clea-Lacy amüsiert.

Doch neben all den Mamafreuden spart die 33-Jährige auch nicht die Schattenseiten in ihren Erzählungen aus. Erst vor wenigen Tagen berichtete Clea-Lacy in ihrer Instagram-Story von Momenten der Überforderung: "Also heute ist es echt verrückt, keiner von beiden hört auf zu schreien. Ich komme einfach zu gar nichts, ich habe entweder den einen auf dem Arm oder den anderen." Obwohl sie solche Situationen an ihre Grenzen bringen, versuche sie damit gelassen umzugehen und ihren Kids die nötige Ruhe auszustrahlen, um wieder herunterzufahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige