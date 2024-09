Lady Gagas Mutter verkuppelte die Sängerin mit Michael

Lady Gaga (38) hat in einem Interview mit Vogue enthüllt, wie ihre Liebesgeschichte mit Michael Polansky begann. Die Pop-Ikone schilderte, dass ihre Mutter Cynthia Germanotta den Geschäftsmann bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung getroffen habe. Sie habe sofort gewusst, dass er der Richtige für ihre Tochter ist: "Meine Mama sagte zu mir: 'Ich glaube, ich habe gerade deinen Ehemann kennengelernt." Lady Gaga schien eher weniger beeindruckt: "Ich bin nicht bereit, meinen Ehemann kennenzulernen!", betonte sie damals.

Kurz danach traf Lady Gaga Michael selbst bei einer Party. Zuvor hatte sie sich gefragt, ob er da sein würde. "Meine Mom sagte ja. Also ging ich hin und fragte nach ihm. Wir sprachen drei Stunden lang. Es war ein absolut magisches Gespräch", erinnerte sich die Künstlerin. Michael, der ursprünglich nicht viel über die Sängerin wusste, war sofort von ihrer warmen und offenen Art beeindruckt. Die beiden genossen die Anfangszeit ihrer Beziehung besonders, da sie sich während der Pandemie in Lady Gagas Haus in Malibu zurückzogen und eine "merkwürdige Normalität" erleben konnten. "Spazieren gehen, Kaffee machen, mit den Hunden abhängen, Bücher lesen…", erklärte Lady Gaga.

Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensstile passen die beiden wohl perfekt zusammen. "Ich hatte noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich", schwärmte sie. Die Beziehung zu Michael habe der Sängerin auch in Bezug auf ihre mentale Gesundheit sehr geholfen. Die 38-Jährige betonte, wie viel sie ihrem Partner zu verdanken habe: "Er half mir, aus einem sehr dunklen Kapitel meines Lebens herauszukommen." Vor der Beziehung durchlebte sie schwere Zeiten, besonders in der Zeit ihres Albums "Chromatica", das von ihren Kämpfen mit der mentalen Gesundheit geprägt war. Heute fühle sie sich glücklich und gesund, was sie ihren Fans als größte Botschaft vermitteln will.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky in Venedig anlässlich der Internationalen Filmfestspiele 2024.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polanksy beim Super Bowl im Allegiant Stadium.

