So süß schwärmt Lady Gaga von Verlobtem Michael Polansky

Vor vier Jahren machte Lady Gaga (38) ihre Beziehung zu dem Unternehmer Michael Polansky öffentlich. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben sogar verlobt, allerdings spricht die Sängerin nur selten über ihre Liebe. In einem Interview mit Vogue machte die Sängerin nun aber eine Ausnahme. "Ich habe noch nie jemanden wie Michael getroffen. Er ist so klug und so freundlich. Und sein Leben und mein Leben sind sehr unterschiedlich. [...] Aber ich denke, was ich meinen Fans sagen will, ist, dass ich einfach so glücklich bin", schwärmte Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, in dem Gespräch.

Auch gestand Lady Gaga, dass es ihr vor einigen Jahren mental nicht gut ging – Michael half ihr schließlich aus dieser schweren Zeit heraus. "Ich war an einem wirklich dunklen Ort. [...] Aber alles begann sich zu ändern. Denn ich hatte einen echten Freund, der sah, wie unglücklich ich war und warum", erinnerte sich die 38-Jährige in dem Interview zurück und ergänzte zudem: "Und er hatte keine Angst, mir wirklich die Hand zu halten. Und mich kennenzulernen. Auf einer sehr tiefen Ebene."

Im vergangenen März hatte Michael der "Poker Face"-Interpretin die Frage aller Fragen gestellt, jedoch machten sie erst einige Monate später ihre Verlobung öffentlich. Mittlerweile sollen die beiden sogar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. "Sie machen bereits Hochzeitspläne und sprechen über eine mögliche Hochzeit in Europa", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight und führte zudem aus: "Sie würden gerne früher als später heiraten und wollen beide eine Familie gründen."

