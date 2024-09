Matt Damon spielt Vermittler zwischen Ben Affleck und J.Lo

Es scheint, als gebe es endlich eine Erklärung für die Bilder von Matt Damon (53) und Jennifer Lopez (55), auf denen die zwei Hollywoodstars Händchen halten! Wie In Touch berichtet, versucht der Schauspieler, die Wogen zwischen der Sängerin und ihrem Ex Ben Affleck (52) zu glätten. Da er am Set des Films "Unstoppable" mit ihr zusammengearbeitet hatte, habe er ständig mit ihr telefoniert und mitbekommen, wie sehr sie unter der Beziehung zu dem "Batman"-Star litt. "Matt hat sehr viel Mitleid mit J.Lo. Er hat versucht, Ben zu überreden, ein bisschen mehr Mitgefühl für die Tatsache zu zeigen, dass sie sich gerade gedemütigt fühlt", offenbart ein Insider.

Die Loyalität des "Good Will Hunting"-Darstellers gelte immer Ben und er kenne seinen Kumpel gut genug, "um zu wissen, dass er seine Dämonen hat und keineswegs perfekt ist." Jedoch komme er auch nicht drumherum, Sympathie für die "Ain't Your Mama"-Interpretin zu empfinden. "Er versucht, die Schweiz zu spielen und die Dinge auf beiden Seiten zu glätten, aber Ben nimmt es überhaupt nicht gut auf", führt der Informant weiter aus. Es störe den 52-Jährigen, dass angedeutet wird, er trage die Schuld an dem Beziehungs-Aus – dabei sei jeder andere "zehnmal schneller aus dieser Ehe geflohen". Die Quelle betont, Matt befinde sich in einer schwierigen Situation. "Natürlich will er seinen Kumpel unterstützen, aber er muss auch die Beziehung zu J.Lo aufrechterhalten", heißt es.

Mit diesen Informationen scheint sich die Situation zu erklären, die sich kürzlich auf dem Toronto International Film Festival abspielte. Auf Fotos, die unter anderem durch Page Six veröffentlicht wurden, unterhält sich J.Lo sehr vertraut mit dem 53-Jährigen, während sie seine Hand hält. Allem Anschein nach dürfte das ihrem Noch-Ehemann gar nicht gepasst haben – denn wie Daily Mail berichtete, sei dieser generell ziemlich neidisch auf seinen Freund und habe das Matt auch bereits offenbart. "Er brach in Tränen aus und sagte Matt, dass er eifersüchtig auf ihn und seinen Lebensstil ist", behauptete ein Tippgeber.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, März 2023

