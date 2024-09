Nach ihrem Auftritt bei den VMAs: Halsey nimmt eine Auszeit

Nach ihrem atemberaubenden Auftritt bei den MTV Video Music Awards muss sich Halsey (29) jetzt erst einmal erholen. Der Grund: Die Sängerin kämpft nach dem Event mit einem schweren Lupus-Schub, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät. Unter einem ungeschminkten Selfie, auf dem sie nachdenklich zur Seite schaut, schreibt sie: "Die VMA-Woche war zu anstrengend und jetzt tut Lupus noch sein Übriges." Daher kündigt die "Without Me"-Interpretin an, sich einen obligatorischen Ruhetag zu gönnen, damit sie nicht "durchdrehe".

Tatsächlich war das vergangene Wochenende ganz besonders nervenaufreibend für Halsey. Sie legte nicht nur einen großartigen Auftritt bei den VMAs hin, sondern machte außerdem eine große Ankündigung im Netz: Sie und ihr Partner Avan Jogia (32) haben sich verlobt. Das ließ die Sängerin ihre Fans ganz unverblümt bei X wissen. Dazu teilte sie einen Beitrag eines Magazins, in dem stand: "Halsey sagt, sie hofft, ihren Freund Avan Jogia zu heiraten" und korrigierte diesen so mir nichts, dir nichts mit: "***Verlobter Avan Jogia."

Das Paar, das seine Beziehung größtenteils privat hält, sorgte erstmals im Juni 2023 für Schlagzeilen, als sie bei einem gemeinsamen Urlaub in Spanien gesichtet wurden. Seitdem wurden sie mehrfach gemeinsam gesehen, unter anderem bei einem romantischen Picknick im Juli des vergangenen Jahres, welches Verlobungsgerüchte aufkeimen ließ. Vor ungefähr einem Jahr, im September, machte das Paar seine Beziehung dann endlich auf Instagram offiziell. Ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich gaben sie erst im April dieses Jahres bei der Premiere von "Monkey Man" in West Hollywood.

Getty Images Halsey bei den MTV Video Music Awards im September 2024

Getty Images Avan Jogia und Halsey im Mai 2024

