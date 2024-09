Tatsächlich: Halsey und ihr Avan Jogia haben sich verlobt

Was für schöne Neuigkeiten von Halsey (29) und Avan Jogia (32). Die Sängerin und der Schauspieler sind tatsächlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung miteinander gegangen: Sie sind verlobt! Das bestätigt die Musikerin nun höchstpersönlich auf X. Dazu repostete sie einen Beitrag eines Magazins, in dem stand: "Halsey sagt, sie hofft, ihren Freund Avan Jogia zu heiraten." Doch das korrigierte sie mit: "***Verlobter Avan Jogia."

In den vergangenen Monaten kamen bereits Gerüchte um eine mögliche Verlobung zwischen Halsey und ihrem Liebsten auf. Im Juli blitzte am Finger der 29-Jährigen bei einem Picknick in New York City ein verdächtiger Klunker auf, wie Bilder von Page Six zeigten. Danach äußerten sich aber weder Halsey noch der "Victorious"-Star zu den Spekulationen. Nun ist die Katze aber endlich aus dem Sack.

Seit September des vergangenen Jahres gehen Halsey und Avan wohl bereits zusammen durchs Leben. Zwei Monate später legten die Stars dann ihren ersten Pärchenauftritt im Blitzlichtgewitter der Paparazzi hin. Seither wurden sie immer wieder beim öffentlichen Turteln erwischt – offenbar haben sich Halsey und Avan gesucht und gefunden.

Getty Images Avan Jogia und Halsey, 2024

Getty Images Avan Jogia und Halsey bei der Premiere von "Money Man" 2024

