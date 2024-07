Verdächtiger Ring: Sind Avan Jogia und Halsey etwa verlobt?

Gibt es bald freudige Nachrichten für die Fans von Pop-Sensation Halsey (29)? Vor Kurzem wurde die Sängerin mit ihrem Partner Avan Jogia (32) bei einem Picknick in New York City beobachtet. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, ist die "New Americana "-Interpretin unverkennbar mit ihren knallpinken langen Haaren und den vielen Tattoos. Sie trägt ein hübsches, kurzes Sommerkleid und eine Sonnenbrille. Avan rockt ein blütenweißes Hemd und beigefarbene Hosen. Sie schlingen die Arme umeinander und küssen sich. Sie turteln verliebt und albern herum – aber das ist nicht das, was für Aufregung sorgen könnte. Einige Fotos zeigen einen verdächtig großen Klunker am linken Ringfinger der Musikerin! Es scheint ein grüner Stein in einer kunstvollen, silbernen Fassung zu sein. Läuten da etwa bald die Hochzeitsglocken?

Das Paar ist erst seit September 2023 zusammen. Obwohl die Beziehung noch recht jung ist, scheinen die beiden Feuer und Flamme füreinander zu sein. Immer wieder legen sie gemeinsam öffentliche Auftritte hin und zeigen ihre Liebe zueinander. Deswegen wäre es nicht verwunderlich, wenn sie jetzt schon den nächsten Schritt einer Verlobung wagen würden. Das finden auch die Fans der Sängerin. Auf der Plattform X freuen sich die Supporter, obwohl Halsey bis jetzt noch nichts bestätigt hat. "Mein Herz, wenn das wahr ist, raste ich aus! Wie romantisch, oh mein Gott", schreibt einer, während andere kommentieren: "Das ist so süß! Ich freue mich so für sie! Halsey hat nur das Beste verdient!"

Tatsächlich wäre es die erste gute Neuigkeit nach einer langen Zeit des Bangens für die Künstlerin. Im Juni dieses Jahres eröffnete sie ihren Fans, dass sie bereits 2022 an Lupus – einer seltenen Autoimmunkrankheit – erkrankt ist. Via Instagram teilte sie die Diagnose mit der Welt und hielt ihre Erfahrung für ihre Fans fest. "Um es kurz zu machen: Ich bin froh, dass ich noch lebe", schrieb sie damals dazu. Sie stellte auch klar, dass ihre unheilbare Krankheit endlich in Remission ist und sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Die traumatischen Erlebnisse hat sie außerdem als Inspiration für ihr neues Album genutzt, das sie ebenfalls damals angekündigt hatte.

Instagram / iamhalsey Halsey, 2023

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

