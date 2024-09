Nach nur vier Monaten: US-Bachelorette Katie ist verlobt

Katie Thurston ist sich bei ihrem neuen Freund wohl direkt sicher gewesen! Die ehemalige US-Bachelorette geht seit rund vier Monaten mit dem Comedian Jeff Arcuri durchs Leben. Jetzt krönten sie ihre Liebe mit einem großen Meilenstein: Die beiden haben sich verlobt! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die ehemalige Kuppelshow-Protagonistin jetzt diese Schnappschüsse, auf denen sie voller Stolz ihren Verlobungsring am Strand präsentiert. Auf weiteren Fotos knutschen Katie und Jeff beispielsweise total verliebt.

Im Moment führen Katie und Jeff noch eine Fernbeziehung. Die Influencerin lebt derzeit in der Sonnenmetropole Los Angeles im Westen der USA. Jeff hat seinen Lebensmittelpunkt in New York City an der Ostküste. Die beiden trennen also rund 4.000 Kilometer. Wie Us Weekly aber erfahren haben will, plane Katie, im Frühjahr 2025 zu ihrem Verlobten in den Big Apple zu ziehen.

In den vergangenen Monaten machte Katie immer wieder in den sozialen Medien deutlich, wie verliebt sie ist. Im Juli betonte sie beispielsweise zu einem Knutschfoto: "Ich habe eine Liebe für die Ewigkeit gefunden und werde ihn niemals als Selbstverständlichkeit ansehen." Zudem versorgt sie ihre Community auch immer wieder mit Turtelbildern und Pärchencontent.

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette-Bekanntheit

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette

