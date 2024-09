Orlando Blooms Gewichtsverlust: Katy Perry ist ausgerastet

Orlando Bloom (47) hat sich für seine neue Rolle in dem Film "The Cut" drastisch verändert und darüber gesprochen, wie seine Verlobte Katy Perry (39) darauf reagierte. In dem von Sean Ellis inszenierten Film spielt Orlando einen Boxer, der eine beträchtliche Menge an Gewicht verlieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Anfang September erklärte Orlando gegenüber People, dass seine Liebste "einfach ausgerastet" sei, als sie den Film sah. "Sie hat ihn gesehen und meinte: 'Ich brauche einen starken Drink'", so der 47-jährige Schauspieler.

Der immense Gewichtsverlust war für den britischen Schauspieler kein leichtes Unterfangen. "Die letzten drei Wochen in London, bevor wir mit dem Dreh anfingen, bestanden für mich nur aus Thunfisch und Gurken", scherzte er über seine strenge Diät, die von einem Ernährungsspezialisten überwacht wurde. Auch Katy war während der Dreharbeiten stets an seiner Seite, was die "Roar"-Interpretin laut Orlando emotional stark mitnahm. Das Paar teilt sich die elterlichen Pflichten für ihre Tochter Daisy Dove (4). Außerdem hat Orlando Sohn Flynn aus seiner Ehe mit Miranda Kerr (41).

Caitriona Balfe (44), die in "The Cut" die Ehefrau und Trainerin von Orlandos Figur spielt, war ebenfalls von seiner Transformation beeindruckt. "Du kannst solche Sachen machen, wenn du alleine bist, aber mit Familie ist es schwerer", meinte die Schauspielerin dazu. Die 44-Jährige beschrieb Orlandos Erscheinung vor Drehbeginn als "schockierend" und sagte: "Er sah aus wie eine Rosine". Auch John Turturro, ein weiterer Co-Star des Films, scherzte, dass Geld der einzige Grund sei, warum er diese Tortur auf sich nahm. John, der selbst für frühere Rollen dramatische körperliche Veränderungen durchmachen musste, zeigte Mitgefühl für Orlandos Engagement, aber auch Verständnis für die Belastung.

