"So verliebt": Cardi B meldet sich nach Geburt ihrer Tochter

Cardi B (31) ist seit Kurzem stolze Mutter von drei Kindern: Die Rapperin brachte vor rund einer Woche eine kleine Tochter auf die Welt. Seitdem schwebt sie im Baby-Glück und genießt wohl jede einzelne Sekunde mit ihrem Nachwuchs. Ihre Fans vergisst sie aber trotzdem nicht – und meldet sich jetzt auf Instagram, um ihnen ein kleines Update zu geben. "Ich bin so verliebt in mein kleines Baby! Sie ist so süß und winzig", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich fühle mich gut!" Sie sei "sehr erholt" und "sehr gestärkt".

Auch die vielen Glückwünsche zur Geburt ihrer Kleinen sind an der "I Like It"-Interpretin nicht vorbeigegangen. "Danke an alle, die mir so viel Liebe gezeigt haben. [...] Und vielen Dank für all die schönen Dinge, die ihr sagt. Das ist wirklich lieb", betont Cardi. Zu ihrer Nachricht veröffentlicht sie zudem ein Selfie, das sie ungeschminkt in einem beigefarbenen Oberteil zeigt, während sie eine Menge goldener Armbänder um ihr Handgelenk trägt und einen Kussmund macht. "Verurteilt mich nicht! Wir sehen uns bald wieder", schließt sie ab.

Die Ankunft ihres dritten gemeinsamen Kindes mit Ex Offset (32) gab die 31-Jährige vor wenigen Tagen bekannt. Dafür teilte sie mehrere Schnappschüsse im Netz, auf denen sie, der Rapper, ihre Kids Kulture (6) und Wave (3) sowie ihr Neugeborenes zu sehen waren. Den Namen ihres Babys machte Cardi nicht öffentlich – dafür gab sie aber preis, dass ihre Tochter am 7. September 2024 das Licht der Welt erblickt hatte. "Das schönste kleine Etwas", betitelte sie ihren Beitrag.

Instagram / iamcardib Cardi B im September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

