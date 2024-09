Süße Pics: Britney Spears gratuliert Söhnen zu Geburtstagen

Britney Spears (42) schwelgt in Erinnerungen. Anlässlich der Geburtstage ihrer Söhne Sean Preston und Jayden James veröffentlicht die Sängerin jetzt alte Fotos, die sie gemeinsam mit ihren Sprösslingen in jungem Alter zeigen – und gratuliert ihnen damit zu ihren Ehrentagen. "Diesen Monat ist der Geburtstag meiner Jungs! Alles Gute zu euren Geburtstagen, Babys. Ich hoffe, ihr bekommt all eure Wünsche und noch mehr!", schreibt sie unter ihren Instagram-Beitrag.

Sean und Jayden scheinen für Britney das Wichtigste zu sein. In einem Interview im Oktober vergangenen Jahres offenbarte sie nämlich, es seien nicht die Erfolge ihrer langjährigen Musikkarriere, die sie am stolzesten machen, sondern ihre gemeinsamen Kids mit Schauspieler Kevin Federline (46). "Eine Familie zu gründen und Mutter zu werden, das war mein wahr gewordener Traum", schwärmte die 42-Jährige damals gegenüber People.

Es war jedoch nicht immer so, dass die zwei Jungs eine gute Beziehung zu Britney führten. Noch bevor sie mit ihrem Vater und seiner neuen Frau nach Hawaii zogen, herrschte eine Zeit lang Funkstille – in den vergangenen Jahren war es vor allem der freizügige Social-Media-Auftritt ihrer Mutter, der ihnen peinlich war. Im Juni offenbarte dann aber ein Insider gegenüber Daily Mail: "Britney hat schon seit Monaten mit Sean und Jayden Kontakt und an ihrer Beziehung gearbeitet."

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen

Getty Images Britney Spears, ihre Kids und ihre Nichte in einem Lokal

