Wegen Flop? Kevin Costners "Horizon"-Fortsetzung verschoben

Schauspieler und Produzent Kevin Costner (69) hat zugegeben, dass der erste Teil seiner "Horizon: An American Saga" Filmreihe ein Flop an den Kinokassen war. Bei der Weltpremiere des zweiten Teils auf den Filmfestspielen in Venedig sagte der "Yellowstone"-Schauspieler: "Er hatte keinen überwältigenden Erfolg". Trotz des verhaltenen Starts hoffe er allerdings, dass der Film dennoch den Test der Zeit bestehen wird. Ursprünglich sollte "Horizon: An American Saga – Chapter 2" sechs Wochen nach dem ersten Teil erscheinen, doch das Filmstudio entschied sich gegen den geplanten Veröffentlichungstermin im August.

Die Entscheidung, den zweiten Teil zu verschieben, war für Kevin von Vorteil, da er somit die Möglichkeit hatte, das Filmfestival in Venedig zu besuchen und den Film dort zu präsentieren. Am 31. Juli teilte Costner auf Instagram mit, dass das Festival die Premiere des zweiten "Horizon"-Films veranstalten und den ersten Film bereits früher am Tag zeigen würde. Weiter schrieb er über den künstlerischen Leiter der Filmfestspiele in Venedig: „Ich schulde Alberto Barbera meinen Dank für seinen Mut und seine Führung, mit denen er diese filmische Reise unterstützt hat. Voller Dankbarkeit und Begeisterung kehre ich zu den Filmfestspielen von Venedig zurück. Es lebe das Kino und diejenigen, die es verteidigen.“

In seinen beiden „Horizon“-Filmen treten neben Costner weitere große Stars auf, darunter Sienna Miller (42), Sam Worthington (48), Jena Malone (39), Michael Rooker (69), Luke Wilson (52), Isabelle Fuhrman (27) und Jamie Campbell Bower (35). Der zweifache Oscar-Preisträger Costner erwähnte zudem beim diesjährigen Filmfestival in Cannes, dass er bereits an den Dreharbeiten zum dritten Teil der Reihe arbeite. Für „Horizon: An American Saga – Kapitel 2“ gebe es allerdings noch kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum.

Kevin Costner

Kevin Costner, Schauspieler

