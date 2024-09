Fans trauern um den verstorbenen Musiker Tito Jackson (†70)

Die traurige Nachricht von Tito Jacksons (✝70) Ableben macht im Netz die Runde. Der Bruder von Michael Jackson (✝50) ist im Alter von 70 Jahren plötzlich verstorben. Auf seiner Instagram-Seite nehmen nun Fans und Bewunderer Abschied von dem Musiker. "Wir werden ihn nie vergessen", beteuert ein trauernder Fan unter dem letzten Beitrag von Tito. "Mein Herz tut weh", findet ein anderer. Ein weiterer schreibt: "Ruhe in Frieden, du Legende. Jetzt bist du wieder bei deinem kleinen Bruder Michael."

Besonders traurig: Bei dem letzten Posting von Tito handelt es sich um ein Bild in Gedenken an seinen verstorbenen Bruder Michael. "Vor unserer Show in München haben meine Brüder Jackie, Marlon und ich die wunderschöne Gedenkstätte für unseren geliebten Bruder Michael Jackson besucht. Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Vermächtnis ehrt", schrieb er vor nur vier Tagen und teilte passend dazu ein Foto, welches ihn mit seinen Brüdern zeigt.

Über den Tod von Tito ist bislang wenig bekannt. Das ehemalige Mitglied der Jackson 5 soll sich am gestrigen Sonntag auf dem Weg von New Mexico nach Oklahoma befunden haben, als es mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitt. Das gab zumindest Steve Manning, der ehemalige Manager der Jackson-Familie, gegenüber ET bekannt. Ein offizielles Statement zu Titos Ableben oder der Todesursache gibt es bislang noch nicht.

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Getty Images Tito Jackson im September 2019

