Letzter Monat: Megan McKenna zeigt stolz ihren Babybauch

Schon bald kann Megan McKenna (31) ihr Baby in den Armen halten, denn die britische TV-Bekanntheit befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram teilt sie nun noch einmal ein Video-Update ihres kugelrunden Babybauches, den sie ganz liebevoll streichelt. "Dankbar für die 36 Wochen, in denen du gewachsen bist". Die werdende Mutter betont, wie unglaublich es sei, dass der weibliche Körper in der Lage ist, einen kleinen Menschen zu erschaffen: "Es ist die schönste Sache der Welt (abgesehen davon, dass man in die Blase gestoßen wird), aber ich gewöhne mich langsam daran. In ein paar Wochen wird sich unser Leben für immer verändern."

Fans strömen in die Kommentare, um der werdenden Mutter Komplimente zu machen. Einer schreibt begeistert: "Du siehst umwerfend aus, kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Fühlt sich an, als hättest du es erst gestern angekündigt." Ein anderer kommentiert: "Du siehst wunderschön aus. Nicht mehr lange bis zur Geburt." Weitere User spekulieren über das Geschlecht des Babys, da Megan und ihr Partner Oliver Burke dies bisher geheim halten.

Megan und Oliver gehen bereits seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben und haben sich vergangenes Jahr verlobt. Im April 2024 gab das Paar voller Freude bekannt, dass es Nachwuchs erwartet. Wie die Ex-The Only Way Is Essex-Darstellerin im Netz erklärte, sei sie mithilfe einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden. Erst vor wenigen Wochen haben sie und ihr Verlobter einen weiteren großen Schritt gewagt: Sie sind nach Deutschland gezogen, da Oliver als Stürmer für Werder Bremen kickt.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna, britischer TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Oliver Burke und Megan McKenna im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige