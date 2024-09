Schwangere Megan McKenna ist nach Deutschland umgezogen

Megan McKenna (31) hat ihr neues Zuhause in Deutschland erreicht, wo sie in Kürze ihr erstes Kind zur Welt bringen wird. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Verlobter Oli Burke, ein Fußballspieler bei Werder Bremen, haben sich entschieden, für seine Karriere nach Deutschland zu ziehen. Meghan, die sich derzeit in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft befindet, teilte diesen aufregenden Schritt auf Instagram mit ihren Followern: "Erste Nacht in Deutschland. Wir haben momentan eigentlich nicht viele Sachen. Es ist fast nichts in diesem Haus", erzählt sie ihrer Online-Community und ergänzt: "Wir haben 4 Stühle. Wir schlafen buchstäblich auf einer Matratze auf dem Boden."

Megan erzählt weiter, dass sie und Oli nach ihrer Ankunft für etwa vier Stunden im Krankenhaus gewesen seien, um alles rund um die Geburt zu besprechen. "Es fühlt sich jetzt wirklich real an, weil es nicht mehr lange dauert", teilt die britische Reality-TV-Bekanntheit voller Vorfreude mit. Die werdenden Eltern sind seit Juni vergangenen Jahres verlobt. Nach fünfmonatiger Beziehung ging der Sportler vor Megan auf die Knie.

Die beiden sind seit Bekanntgabe der Schwangerschaft, die durch eine künstliche Befruchtung zustande kam, überglücklich. Im April machte Megan publik, bald ein Kind zu bekommen. Hierfür veröffentlichte sie ein entzückendes Video auf Instagram, das einige Stationen ihrer bisherigen Schwangerschaft zeigte. "Ein bisschen von dir und ein bisschen von mir... Jetzt sind wir eine Familie", kommentierte sie den Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und Oliver Burke

Anzeige Anzeige

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Verlobter Oliver Burke, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Megan während ihrer Schwangerschaft nach Deutschland gezogen ist? Total spannend! Das ist eine mutige Entscheidung. Ich hätte mich das nicht getraut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de