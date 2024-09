Nach Scheidung: Baut sich Amira Aly ein Haus in Österreich?

Amira Aly (31) scheint Lust auf Veränderung zu haben. Die Moderatorin und ihr Ex Oliver Pocher (46) sind seit Anfang September offiziell geschiedene Leute. In ihrer Instagram-Story macht die gebürtige Österreicherin nun Andeutungen, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu wollen. Erst teilt die Beauty ein Foto vom Sonnenaufgang über dem Wörthersee, in dessen Nähe sie aufgewachsen ist. Kurz darauf postet sie Unterlagen eines österreichischen Bauunternehmens, auf denen man Pläne für ein schickes Holzhaus erkennen kann. Genaueres verrät die zweifache Mutter bisher noch nicht.

Momentan wohnt Amira mit ihren Söhnen nur wenige Kilometer von ihrem Ex-Mann entfernt in Köln. Laut Bild einigten sich der Komiker und die Influencerin in ihrem Scheidungsprozess darauf, dass die Kinder weiterhin bei ihrer Mama wohnen sollen. Das Sorgerecht für die Sprösslinge teilen sich die zwei Stars allerdings. Das Verfahren vor dem Familiengericht verlief ohne größere Probleme, da sich das ehemalige Paar schon vor Prozessbeginn ausgesprochen hatte und es so kaum Streitigkeiten gab.

Seit der Scheidung tritt Amira in der Öffentlichkeit wieder mit ihrem Geburtsnamen auf. In ihrem Podcast "Liebes Leben" schwärmte sie nach ihrer Teilnahme bei Schlag den Star: "Ich wollte in dieser Sendung als Amira Aly antreten und gewinnen. Ich freue mich riesig, meinen Namen wieder zu tragen. Es fühlt sich immer wieder so gut an." Noch dazu plauderte sie aus, dass sie am liebsten einen Doppelnamen gehabt hätte, doch ihr Ex sei davon nicht begeistert gewesen.

Instagram / amiraaly Amira Alys Hausbaupläne

Christoph Hardt / Future Image Oliver und Amira Pocher

