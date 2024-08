Neuer Seitenhieb: Amira Aly wollte gar nicht Pocher heißen

Der Streit zwischen Oliver Pocher (46) und seiner Ex-Frau Amira (31) nimmt einfach kein Ende. Seit Monaten liefert sich das Ex-Paar einen Schlagabtausch, der es in sich hat. Kürzlich verkündete die Content Creatorin, ihren Geburtsnamen wieder annehmen zu wollen und trat auch schon als Amira Aly bei Schlag den Star an. Mit der Entscheidung ist die Moderatorin mehr als glücklich, wie sie in ihrem Podcast Liebes Leben verkündet: "Ich wollte in dieser Sendung als Amira Aly antreten und gewinnen. Ich freue mich riesig, meinen Namen wieder zu tragen. Es fühlt sich immer wieder so gut an." Außerdem betont sie, dass sie ihren Namen bei der Hochzeit gar nicht ablegen wollte – sie habe einen Doppelnamen vorgeschlagen, doch "das fand die Gegenseite nicht so geil."

Der Nachname Aly gefalle ihr selbst aber sehr gut und sei in Verbindung mit ihrem Vornamen "so stimmig, es passt einfach." Damit, dass sie ihren Mädchennamen wieder angenommen habe, fühle sich die Influencerin einfach "pudelwohl" und "wieder ein bisschen resettet." In dem Podcast betont Amira außerdem, dass sie nun wieder das Gefühl habe, Dinge tun zu können, "ohne dass eine komplette Bewertung meines Privatlebens kommt."

Im Juli war der Streit um den Nachnamen "Pocher" das erste Mal hochgekocht, nachdem Olli in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erklärte, dass er "grundsätzlich dafür sei, dass sie [Amira] den Namen wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen". Damals warf er ihr vor, nur weiter so heißen zu wollen, um daraus Profit zu schlagen: "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist." Amira reagierte gekränkt auf die Aussage des Komikers und erklärte, dass dieser genau wisse, was ihr Plan ist und nur versuche, seine Macht zu demonstrieren.

Christoph Hardt / Future Image Oliver und Amira Pocher

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

