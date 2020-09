Na, erkannt? Hier ein paar kleine Tipps, um das Bilderrätsel zu lösen: Ihr bürgerlicher Name lautet Julia Maria, aber unter diesem Namen ist sie nicht bekannt. Sie ist eine deutsche YouTuberin, die seit 2013 Videos macht. Bis vor acht Jahren war außerdem ihr Kater Tabby ihre große Liebe – doch das Samtpfötchen bekam Konkurrenz von ihrem Partner. Mit diesem ist die Blondine auch seit Kurzem verheiratet. Um welche Promi-Dame könnte es sich also handeln?

Der Webstar, der sich hier auf einer Luftmatratze im Pool aalt, ist kein anderer als xLaeta. Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss von ihren Flitterwochen in Griechenland. Zu sehen ist die Influencerin, wie sie mit dem Bauch auf einer flügelförmigen Luftmatratze im Pool liegt und die Abendröte genießt. Doch der absolute Blickfang des Bildes ist der Knackpo, den die Frischverheiratete auf dem Bild in Szene setzt. "Das ist der Blick meines Mannes auf den Sonnenuntergang", scherzt Julia in ihrem Social-Media-Beitrag.

xLaetas Follower sind auch begeistert von der Aussicht, die sie auf diesem Foto gewährt. "Wow, einfach traumhaft schön. Damit meine ich Santorini und dich", schreibt ein User. Ein weiterer schwärmt: "Das glaube ich dir, dass dein Mann diesen Anblick liebt."

