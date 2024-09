Simone Holtznagel teilt Schnappschuss mit ihrer Oma und Gia

Simone Holtznagel (31) hat am Montag ein zuckersüßes Familienfoto auf Instagram veröffentlicht, das sie mit ihrer kleinen Tochter Gia und ihrer 99-jährigen Großmutter zeigt. Auf dem Bild trägt das Model eine Lederjacke und strahlt in die Kamera, während es den Wonneproppen in seinen Armen hält. Das kleine Mädchen lacht fröhlich mit ihrer Urgroßmutter, die offensichtlich ganz vernarrt in ihr Enkelkind ist. Simone, die Gia mit ihrem Ex-Freund Jono Castano (33) hat, betitelte das herzerwärmende Bild humorvoll: "Mein 5 1/2 Monate altes Baby mit meiner 1197 Monate alten Oma. Warum weine ich?"

Erst wenige Tage zuvor hatte die Laufstegschönheit erneut für Schlagzeilen gesorgt, indem sie gegen ihren Ex-Freund austeilte. Das Paar trennte sich nur neun Wochen nach der Geburt ihrer Tochter. Obwohl Jono die Trennung im Juli offiziell bestätigte und betonte, dass sein Fokus auf Gia und ihrer gemeinsamen Erziehung liege, stichelte Simone wiederholt auf Social Media gegen den Fitnesstrainer. Zuletzt likte sie einen sarkastischen Instagram-Beitrag, der darüber scherzte, angewidert vom Vater seines Kindes zu sein.

Simone ist unter anderem aus "Australia's Next Top Model" bekannt und genießt mittlerweile das Leben als Mutter. Wie sie kurz nach der Trennung gegenüber Women's Health verriet, sei sie seit dem Liebes-Aus alleine für Gia verantwortlich und ziehe sie alleine groß. Auf die Frage, welcher Aspekt des Mutterseins am überraschendsten für sie sei, antwortete sie: "Positiv: Ich schaffe das alleine. Negativ: Ich mache das alleine."

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia

Getty Images Jono Castano und Simone Holtznagel im Januar 2023

